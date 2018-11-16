Konya’ya bölge kan merkezi kazandırılıyor

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Belediyesi'nin Karaaslandede Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik arsayı Bölge Kan Merkezi inşa edilmesi için Kızılay Konya Şubesi'ne tahsis etmesiyle Konya'nın ve çevre illerin kan ihtiyacına cevap verecek dev bir tesis Konya'ya kazandırılıyor. Konya'da bağışlanan kanlar Ankara'da bulunan Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde işlendikten sonra tekrar Konya'ya gönderiliyordu. Acil durumlarda pek çok sıkıntıya yol açabilecek sorunun çözümü için Konya'ya bölge kan merkezi yapılması kararlaştırıldı. Karatay Belediyesi de proje için Karaaslandede Mahallesi'ndeki arsayı Kızılay Konya Şubesi'ne tahsis etti. Başkan Mehmet Hançerli, Konya'ya gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının her geçen gün arttığını dile getirerek; sağlıkta merkez üssü haline gelen Konya'ya ve Karatay'a Şehir Hastanesi'ni kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Hançerli "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın 6 Eylül'deki onayına istinaden Konya'da bir Bölge Kan Merkezi'nin kurulması kararlaştırıldı. Ardından Türkiye Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bu onay yazısı gönderildi. Karatay Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karaaslan mahallemizdeki 5 bin metrekarelik arsa Kızılay Konya Şubesi'ne devredildi. Bu arsaya Kızılay Konya Şubesi tarafından 9 bin metrekarelik inşaat yapılacak. Konya'mızdaki bin 200 yataklı Şehir Hastanemiz tamamlanır tamamlanmaz, Bölge Kan Merkezimiz de bitirildiğinde Konya'mız büyük bir sağlık yatırımına daha kavuşmuş olacak" dedi.