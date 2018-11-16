Kütükcü’den kısa çalışma ödeneği teşekkürü

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Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin iş dünyasını ve istihdam piyasasını oldukça rahatlatacak kritik bir adım olduğunu vurguladı. Açıklamasında iş dünyasının istihdam başta olmak üzere pek çok alanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Kütükcü, "Kısa Çalışma Ödeneği bu süreçte istihdamın devamlılığını sağlamak ve işletmelerimizin istihdam yükünü azaltmak için çok kritik bir adım olmuştur. Bu tür pozitif düzenlemeler iş dünyasının, işgücü piyasasının, dolayısıyla da Türkiye'nin üretim motivasyonunu artıracaktır" diye konuştu.