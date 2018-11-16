Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Kütükcü’den kısa çalışma ödeneği teşekkürü

Kütükcü’den kısa çalışma ödeneği teşekkürü

Giriş Tarihi: 16.11.2018
Kütükcü’den kısa çalışma ödeneği teşekkürü
KONYA Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin iş dünyasını ve istihdam piyasasını oldukça rahatlatacak kritik bir adım olduğunu vurguladı. Açıklamasında iş dünyasının istihdam başta olmak üzere pek çok alanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Kütükcü, "Kısa Çalışma Ödeneği bu süreçte istihdamın devamlılığını sağlamak ve işletmelerimizin istihdam yükünü azaltmak için çok kritik bir adım olmuştur. Bu tür pozitif düzenlemeler iş dünyasının, işgücü piyasasının, dolayısıyla da Türkiye'nin üretim motivasyonunu artıracaktır" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütükcü’den kısa çalışma ödeneği teşekkürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN