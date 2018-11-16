Lösemiyi yenip anne olmak istiyor

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Ereğli'de oturan ve daha önce Ereğli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan Sevgi Aksoy, vücudundaki ağrılar ve ağzında oluşan yaraları nedeniyle doktora gitti. Boyun fıtığı teşhisi konulan Aksoy'un ağzındaki yaraların da psikolojik olduğu söylendi. Fıtık için kullandığı ilaçlar, ağrılarını dindirmedi. Ağzındaki yaralar antibiyotik ilaçlarıyla da geçmeyince, 5 ay önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvurdu. 5 yıllık evli olan ve iki hamileliğinde de düşük yapıp bebeğini kaybeden Sevgi Aksoy'a lösemi teşhisi konuldu. 5 aydır tedavisi süren Aksoy'a şu ana kadar Türkiye'den ve Dünya Kemik İliği Bankası'ndan uygun hücre bulunamadı.Sevgi Aksoy, uygun ilik bulunamayınca, hem kendine hem de tüm lösemi hastalarına ilik bağışlayan kişi bulabilmek için hastane odasından duygu yüklü bir video hazırlayıp sosyal medyada paylaştı. Hazırladığı video binlerce kişiye ulaşırken yaklaşık 150 bin nüfuslu Ereğli ilçesinde 30 bin kişi bağışta bulunmak için müracaatta bulundu. Ancak onlardan da uygun ilik bulunamadı.Anne olmayı çok istediğini belirten Aksoy, şunları söyledi: "Lösemi olduğumu öğrendiğimde, o an tek düşündüğüm 'ben daha anne olmadım' düşüncesiydi. En çok istediğim anne olmaktı. Düşük yapmanın nedeninin de lösemi olmamdan kaynaklandığını öğrendim. Keşke bu hastalığım ilk önce öğrenseydim belki tedavim daha hızlı ilerleyecekti. 5 aydır tedavi görüyorum, henüz bana uygun ilik bulunamadı. Bu süre içerisinde karaciğerim iflasın eşiğine geldi."AKSOY, lösemiyi yendikten sonra ikinci hayalinin de balayına çıkmak olduğunu söyledi. Karadeniz ve Ege bölgesini gezmeyi çok istediğini ifade eden Aksoy, "Biz eşimle balayına gidemedik. İnşallah hastalığımı yenersem, önce Karadeniz turu, sonrasında Ege'yi gezeceğim ve Ayasofya gitmek istiyorum. Hastane odamda Ayasofya'nın tarihini okudum çok etkilendim. Orayı görmek istiyorum. Sürekli belgesel izledim. Bu beni daha çok rahatlatıyordu. İlk yapacağım şey de Karadeniz turuna çıkmak olacak" diye konuştu.