Meram RAM uzmanları ev ziyaretlerinde

mutlu ve huzurlu bir aile ve toplum hedefi için bireylerin sorunları ile yakından ilgilenen RAM Uzmanları, aileyi korumak ve varsa sorunlardan kurtarmak için verdiği destek hizmetlerini bu ziyaretlerde şekillendiriyor. Randevu alınarak yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde bireyin ya da ailenin yaşadığı ortamdan, aile bireylerinin durumuna kadar her ayrıntı değerlendiriliyor.'Ailem Meram'ın zengin ve çok yönlü içeriği ile vatandaşa önemli hizmetler sunduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Ailem Meram Projesi her alana ve yaşamın her safhasına dokunan gayet başarılı bir çalışma ve en ince ayrıntısına kadar mükemmel düşünülmüş bir proje halini aldı. İnsanlarımızın mutluluğu, ailenin devamlılığı ve toplumun huzuru adına atılmış en güzel adımlardan biri olan projede çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi. Projede daha sağlıklı sonuçlar almak amacıyla sık sık ev ziyaretlerinin de düzenlendiğini belirten Toru, "Ziyaret programları çerçevesinde bireyin ya da ailenin yaşadığı ortam ve fertler arasındaki ilişkiler en yakından gözlemlenebiliyor. Birey ve aile ilişkilerinde destek sağlamaya yönelik gerekli yönlendirmeler ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Sorunun tespiti, teşhisi ve tedavisinde bu ziyaretlerde elde edilen sonuçların payı çok büyük" diye konuştu.