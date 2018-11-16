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Sanatçılar ile köylüleri buluşturan köy

Giriş Tarihi: 16.11.2018
Sanatçılar ile köylüleri buluşturan köy
HÜYÜK ilçesindeki Çavuş Mahallesi'nde 9 yıl önce kurulan ve tamamı kerpiç evlerden oluşan Sonsuz Şükran Köyü, ortaya çıkış hikayesi, mimarisi ve etkinlikleriyle dikkati çekiyor. Yönetmen ve yapımcı Mehmet Taşdiken'in öncülüğünde kurulan köyde, yöre halkı ile birçok ünlü sanatçıyı bir araya getiren Anadolu'ya Şükran Buluşmaları Festivali ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yönetmen ve yapımcı Mehmet Taşdiken'in öncülüğünde kurulan, birkaçının daha inşasının tamamlanması ile 30 evden oluşacak köyde, her yıl yöre halkı ile birçok ünlü sanatçıyı bir araya getiren "Anadolu'ya Şükran Buluşmaları Festivali" ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Başta İstanbul olmak üzere, şehir merkezlerindeki beton binalar arasında süren hayatlarına, ilkbaharın gelmesi ile ara veren sanatçılar, en fazla iki katlı toprak evlerin yer aldığı köyde stresten uzak yaşam sürüyor.
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Sanatçılar ile köylüleri buluşturan köy
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