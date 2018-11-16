Sanayi esnafı güne çorba ile başladı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, sabahın erken saatlerinde iş yerlerini açan sanayi esnafına sıcak çorba ikramında bulundu. Sıcak çorba ile ısınan sanayi esnafı bu hizmet için Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkürlerini ilettiler. 'Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır' diyen Başkan Özgüven, "Türk Milleti olarak paylaşmayı yaşam felsefemizin tam ortasına yerleştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki sahip olduğumuz her şey paylaştıkça çoğalır, bereketlenir. Bu şuurla göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizle Belediyemizin imkânlarını paylaşıyoruz. İkramlarımız ile birlikte vatandaşlarımızla kurdurduğumuz köprüyü daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu anlamda sabahın erken saatlerinde işyerlerini açan sanayi esnafımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Bu mübarek günde onların bir 'Allah(CC) razı olsun' demeleri en önemli kazancımızdır. Sevgi, saygı ve samimiyet çerçevesinde her daim Ereğli'mize hizmet etmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.