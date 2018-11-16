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Selçuklu’da 2019 için yol haritası çizildi

Giriş Tarihi: 16.11.2018
Selçuklu’da 2019 için yol haritası çizildi
SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2019 hizmet planlama toplantısı kapsam��nda Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile biraraya geldi. Selçuklu'da 2018 yılında mahallelere kazandırılan hizmet ve yatırımların değerlendirildiği, 2019 yılı için yol haritasının belirlendiği hizmet planlama toplantıları Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin yer aldığı toplantılarda ilçenin 72 mahallesinin yatırım karneleri çıkartılırken, mahallerin ihtiyaç öncelikleri, muhtar ve mahalle buluşmalarında ön plana çıkan öneri ve düşünceler de ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
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Selçuklu’da 2019 için yol haritası çizildi
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