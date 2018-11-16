Seydişehir’de hizmet noktasında iddialıyız

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 5 yıllık görev süresi içerisindeki çalışmalarını anlattı. Tutal, seçim beyannamesinde bulunan 40 madde arasındaki çalışmaları gözlemleyip 28 çalışmayı da yeni projeler arasına ekleyerek 68 proje üzerinde çalıştıklarını, birçok projenin de tamamlandığını söyledi. Tutal, bunlardan bir tanesinin Kuğulu Vadisi Projesi olduğunu söyledi. Tutal, "Kuğulu Vadisi Projesi olarak değerlendiren tabiat parkında su sporları, olta balıkçılığı yapılabilecek. Etrafında kahvelerin olacağı, dinlenme tesislerin bulunduğu, Konya, Ankara, Antalya devlet yolu üzerindeki bir çalışma. Yıllık 5 milyon araç geçiyor. Hem insanların dinlenebilmesi, en önemlisi de eko pazar dediğimiz bir pazarın oluşturulması sağlanacak. Gölet tamamlanmak üzere, tabiat parkına dönüştürüldükten sonra kır kahveleri, yürüyüş yolları yapılacak. Bunların bir kısmını şu anda hayata geçirdik. İnşallah tamamlandıktan sonra hem istihdam anlamıyla hem de insanların tabii, organik ürünlerin alışverişlerini yapabilecekleri büyük bir proje olacak. Önümüzdeki 5 yıllık dönem zarfında bu proje tamamen kullanıma açılmış olacak" dedi.Termal tesis projesiyle ilgili de konuşan Tutal, "1999 yılından beri Seydişehir'in hayali. Şu anda biz inşaatına başladık. İnşallah bu yılın sonuna doğru Seydişehir'in ve Konya'nın hizmetine sunacağız. Su, hem kaplıca suyu, termal su hem de mineralli su. Birçok hastalığa iyi gelen Türkiye'nin ender birkaç suyundan biri" diye konuştu.