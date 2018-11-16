Taş Evler’in ilk harcı atıldı

BUGÜN NELER OLDU

Programa Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun ve başkan yardımcılarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Programda değerlendirmelerde bulunan Başkan Özgüven, "Burası, BES Sanayi Fabrikası'nın 1937 yılında faaliyete geçen Almanların işçiler için yaptığı lojmanlarıdır. Birçok insan burada doğmuş, büyümüş, paylaşmış, komşuluk ilişkileri kurmuş ve içinde bulunduğumuz semt Gülbahçe adıyla özdeşleşmiş. Tabi Sümerbank'ın özelleştirmesinden sonra biraz daha kullanılan bu yapılar sahipsiz olduğu için atıl hale gelmiş ve tehlike de arz ediyordu. Göreve geldiğimiz günden bu yana burası ile ilgili yoğun bir çalışma yaptık. Ereğli'mizin kanayan yarası olan Taş Evler Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından daha önce SİT alanı ilan edilmiş ve tescillenmiş Taş Evler'de uzun süren proje onay ve prosedür sürecinden sonra Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan proje doğrultusunda ilk harcı koyarak restorasyon çalışmalarını başlattık. Tarihi Taş Evler'de çalışmalar bittiğinde burası şehrimizin cazibe merkezi haline gelecek ve Gülbahçe ruhunu yeniden canlandıracak. Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra duygu ve düşüncelerini dile getiren AK Parti Ereğli İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, "Yıllardır şehrimizin kanayan yarası olan ve atıl durumda bulunan Taş Evler'de restorasyon çalışmaları ilk harcın atılmasıyla resmen başladı. Bizim yerel yönetimler anlayışımızın temelinde hizmet vardır ve AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlayışını yapılan hizmetlerle şehrimizde gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu projede Belediye Başkanımız Özkan Özgüven ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu.