Tasarım ödüllü Kaplan’ın maketi yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da 5 yıl önce TÜBİTAK destek programı kapsamında proje yürüten kimya mühendisi Abdurrahman Başaran (32), 2013 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları gösteri ekibinin maket uçak ihtiyacı olduğunu, birçok firmayla görüşen ekibin maket uçak yaptıramadığını öğrendi. Milli gösteri timinin yurtdışından temin ettiği maket uçaklar yerine, yerli üretim yapan firma aradığını öğrenen Başaran, seri üretim için gerekli olan modelleme ve kalıp çalışmalarına tamamladıktan sonra Türk Yıldızları'nın kullandığı gerçek F-5 savaş uçaklarını santim santim ölçerek maketini üretti. İlk maketleri Türk Yıldızları'na teslim eden Başaran, ardından SoloTürk ekibinden de gelen talep üzerine F-16 SoloTürk uçağının da birebir aynısını yaptı.Türk Yıldızlarına ait uçağın maketi Filo komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hediye edildi. Pakistan Hava Kuvvetlerine de F-16 maketlerini ihraç eden Başaran, T41 ve Cessna 172 eğitim uçaklarının ardından Afrin Harekatı'na katılan Kaplan Filo'ya ait özel tasarımlı F-16 savaş uçağını da 8 aylık uğraş sonunda üretti. El emeği ile özel boyalarla boyanan uçaklar, Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jet üsleri, Hava müzelerinin maket taleplerini karşılamaya başladı. Türk Yıldızları ve Solotürk maket uçaklarını Kartal Vakfı ile olan anlaşmazlık nedeniyle satışının yapılamadığını belirten Abdurrahman Başaran, Atak helikopteri, Hürkuş, Barış Kartalı, F-4 gibi envanterdeki hava araçlarının maketlerini de üreterek, yurt dışından gelen maketlerle fiyat ve kalite konusunda rekabet ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan 192'nci Tiger Filo, 8 Haziran 1993'te F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başladı. Av Önleme ve Av Bombardıman görevlerini üstün eğitim, sağlam disiplin anlayışı ve üstün etkinlikle sürdüren Tiger Filo 2015 yılındaki Nato Kaplanları buluşmasında Metin Özrek'in yaptığı çizim ve tasarım ile "En iyi boyanan kaplan uçak ödülü" aldı. Anadolu Kaplanı en son Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, İncirlik Üssü'ndeki hangardan çıkıp pist başı yaptı. Renkli görüntüsü ve üzerindeki yüklü bombalarla dikkat çeken uçak, Suriye'deki hava harekâtına katıldı.