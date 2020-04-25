Büyükşehir Belediyesinden Ramazan’a özel programlar

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya sayfasından Ramazan-ı Şerif süresince mukabele ve Ramazan sohbetlerini Konyalılarla buluşturuyor.Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan ayının ilk günlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınlanan Ramazan ayına özel programlar vatandaşların beğenisini kazanıyor. Ramazan aylarında Kur’an-ı Kerim’i hatmetmek amacıyla camilerde mukabelelere katılan ancak korona virüs tedbirleri kapsamında bu imkanı olmayanlar için Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube hesabından mukabele yayınları gerçekleştiriliyor. Mukabele programı Türkçe mealiyle birlikte Ramazan ayı boyunca her gün saat 14.00’te yayınlanıyor. Büyükşehir Belediyesi aynı kanalında hazırlanan Ramazan ayının ruhuna uygun programlar Konyalılarla buluşurken, yazarlar ve ilahiyatçılar da bereketli Ramazan akşamlarında gerçekleştirecekleri sohbetlerle evlere konuk oluyor. Ramazan ayının ilk gününde İslam tarihi ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Fatih Çıtlak, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya kanalında Konyalılar için sohbet gerçekleştirirken, Dursun Ali Erzincanlı, Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu da Ramazan sohbetlerinde yer alacak. Yetişkinlere yönelik Ramazan programlarının yanı sıra çocuklar için de masallar ve gölge oyunları devam ediyor.Konya Okulu Okumaları kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik yıl boyunca konusunda uzman eğitmenler tarafından çeşitli konferanslar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Konya Okulu da Ramazan boyunca aynı kanal üzerinden Ramazan sohbetleri gerçekleştiriyor. Ramazan ayının ilk gününde Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinden Eğitimci Mehmet Ceyhan canlı Ramazan sohbetlerine katılırken; Prof. Dr. Ekrem Demirli de Konyalılarla buluşacak.