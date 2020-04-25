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Freni tutmayan kamyonet kaçış rampasına girdi: 2 yaralı

’nın Seydişehir ilçesinde, freni tutmayan kamyonet kaçış rampasına girdi. Kum yığınına çarpan kamyonetteki iki kişi yaralandı.Kaza, Seydişehir-Antalya karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan yüklediği sebzeleri Kırşehir’e götürmek üzere yola çıkan Kaan Avşaroğlu idaresindeki 42 BE 736 plakalı kamyonet freni tutmayınca kaçış rampasına girdi. Kaçış rampasının son noktasına kadar gelen kamyonet kum yığınına çarptıktan sonra kayalıkların önündeki lastiklere vurarak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ömer Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen

Giriş Tarihi: 25.4.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 10:30 ABONE OL
Konya’nın Seydişehir ilçesinde, freni tutmayan kamyonet kaçış rampasına girdi. Kum yığınına çarpan kamyonetteki iki kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir-Antalya karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan yüklediği sebzeleri Kırşehir’e götürmek üzere yola çıkan Kaan Avşaroğlu idaresindeki 42 BE 736 plakalı kamyonet freni tutmayınca kaçış rampasına girdi. Kaçış rampasının son noktasına kadar gelen kamyonet kum yığınına çarptıktan sonra kayalıkların önündeki lastiklere vurarak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ömer Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa alınarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
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Freni tutmayan kamyonet kaçış rampasına girdi: 2 yaralı
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