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Tuz ruhu içen üç çocuk hastaneye kaldırıldı

’nın Kulu ilçesinde annelerinin temizlik yaptığı sırada odada buldukları tuz ruhunu içen 2’si kardeş 3 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneleri temizlik yaparken yalnız kalan çocuklar 3 yaşındaki N.T. kardeşi 4 yaşındaki G.T. ve akrabaları olduğu öğrenilen 4 yaşındaki E.K. tuz ruhu şişesini açarak içindeki kimyasal maddeyi içti. Çocukların ağlama sesleri üzerine odaya giren anne şişenin boşaldığını fark edince 112 acil

Giriş Tarihi: 25.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 16:30 ABONE OL
Tuz ruhu içen üç çocuk hastaneye kaldırıldı
Konya’nın Kulu ilçesinde annelerinin temizlik yaptığı sırada odada buldukları tuz ruhunu içen 2’si kardeş 3 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneleri temizlik yaparken yalnız kalan çocuklar 3 yaşındaki N.T. kardeşi 4 yaşındaki G.T. ve akrabaları olduğu öğrenilen 4 yaşındaki E.K. tuz ruhu şişesini açarak içindeki kimyasal maddeyi içti. Çocukların ağlama sesleri üzerine odaya giren anne şişenin boşaldığını fark edince 112 acil sağlık merkezini arayarak yardım istedi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar burada yapılan müdahalenin ardından Konya’daki hastanelere sevk edildi. Çocukların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tuz ruhu içen üç çocuk hastaneye kaldırıldı
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