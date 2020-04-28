Konya’da cezaevinde 55 hükümlünün Covid-19 testi pozitif çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 55 hükümlünün yapılan korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bazı tutuklu ve hükümlülerin korona virüs salgınından etkilendiği iddialarının gündeme gelmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Adalet Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Covid-19 salgınına karşı Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Ceza evine giriş ve çıkışlar zorunluluk dışında sınırlandırılmış olup ilk kabullerde 14 gün kuralına hassasiyetle uyulmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin dışarıyla temasını kesmek amacıyla cezaevi personelimiz izole edilmiştir. Alınan tüm tedbirlere rağmen Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün korona virüs belirtileri göstermesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde filyasyon çalışması yapılmıştır. Bağlantılı koğuşlarda yapılan testlerde 55 hükümlü/tutuklunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevkleri gerçekleştirilen 55 kişinin genel sağlık durumları iyidir" denildi.