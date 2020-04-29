Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Konya Haberleri Sosyal medyada paylaştığı silahlar el konuldu

Sosyal medyada paylaştığı silahlar el konuldu

’nın Akşehir ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden tabanca ve tüfek fotoğraflarının paylaşılması üzerine bir eve baskın düzenleyen polis, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 20 adet fişek ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden tabanca ve tüfek resimleri paylaştığı tespit edilen M.B. (39) isimli şahsı takibe aldı. Adresini tespit ettikleri şahsın evine baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile 20 av fişeği ele

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:00 ABONE OL
Sosyal medyada paylaştığı silahlar el konuldu
Konya’nın Akşehir ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden tabanca ve tüfek fotoğraflarının paylaşılması üzerine bir eve baskın düzenleyen polis, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 20 adet fişek ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden tabanca ve tüfek resimleri paylaştığı tespit edilen M.B. (39) isimli şahsı takibe aldı. Adresini tespit ettikleri şahsın evine baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile 20 av fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, tüfeklere de el konuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada paylaştığı silahlar el konuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA