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Sokağa çıkma kısıtlama öncesi pazar yerlerinde kurallara uyuldu

’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi alışveriş için pazar yerlerine gidenler sosyal mesafe kurallara uyarken, pazarcı esnafı salgın nedeniyle müşterilerine temassız hizmet verdi.İçişleri Bakanlığınca korona virüsle mücadele kapsamında, gece 24.00 itibariyle başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Konya’da bazı bölgelerde pazar yerleri açıldı. Yasağa saatler kala Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesinde bulunan pazar yerinde zaman zaman hareketlilik yaşandı. Önlemler kapsamında pazar yerlerindeki tezgahlar arasındaki geçiş aralığı 10 metreye çıkartıldı. Pazar yerlerindeki maskesiz vatandaşlara zabıta ekipleri

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:00 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlama öncesi pazar yerlerinde kurallara uyuldu
Konya’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi alışveriş için pazar yerlerine gidenler sosyal mesafe kurallara uyarken, pazarcı esnafı salgın nedeniyle müşterilerine temassız hizmet verdi.
İçişleri Bakanlığınca korona virüsle mücadele kapsamında, gece 24.00 itibariyle başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Konya’da bazı bölgelerde pazar yerleri açıldı. Yasağa saatler kala Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesinde bulunan pazar yerinde zaman zaman hareketlilik yaşandı. Önlemler kapsamında pazar yerlerindeki tezgahlar arasındaki geçiş aralığı 10 metreye çıkartıldı. Pazar yerlerindeki maskesiz vatandaşlara zabıta ekipleri maske vererek sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Alışverişe gelenler alınan tedbirler için teşekkür ederken pazarcı esnafı da ürün seçtirmeden satış yaptıklarını dile getirdiler.
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Sokağa çıkma kısıtlama öncesi pazar yerlerinde kurallara uyuldu
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