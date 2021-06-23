Duygu Delen'in katil zanlısı yeniden cezaevinde!

Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:57 Son Güncelleme: 23.6.2021 12:58

Gaziantep’te eski kız arkadaşı Duygu Delen’in şüpheli ölümü dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yılla yargılanırken ev hapsiyle salınan Mehmet Kaplan savcının itirazıyla yeniden cezaevine girdi.

Gaziantep'te eski kız arkadaşı 17 Duygu Delen'in ölümünden dolayı ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yılla yargılanırken ev hapsiyle serbest kalan Mehmet Kaplan savcının itirazıyla yeniden cezaevine girdi. Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın "ev hapsi" ile tahliye edilmesine ilişkin tahliye kararına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi sanık hakkında tutuklama kararı verince Kaplan gece geç saatlerde evine gelen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Kaplan, hakkındaki kararın yüzüne okunmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Duygu DELEN davası ile ilgili olarak yargılanan M.K hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılması üzerine şahıs, 23.06.2021 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi.