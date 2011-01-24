Britney'nin 8 milyon dolarlık malikanesi

VİLLA Spears'ın lüks araba merakına uygun olarak villada üç garaj bulunuyor. Garajlardan biri misafirlere, diğer ikisi Spears'ın geniş araba koleksiyonuna ayrılmış. Spears'ın lüks araba merakına uygun olarak villada üç garaj bulunuyor. Garajlardan biri misafirlere, diğer ikisi Spears'ın geniş araba koleksiyonuna ayrılmıSpears'ın yaklaşık iki yıl önce 8 milyon dolara aldığı malikanede, altı yatak odası bulunuyor. Her odanın içinde özel bir banyo da bulunuyor.Britney Spears'ın muhteşem villası, tam bir İtalyan tarzı şıklık örneği. Malikane, Rönesans çizgilerini taşıyor.