Giriş Tarihi: 24.1.2011

Britney'nin 8 milyon dolarlık malikanesi

Britney Spears, yoğun müzik çalışmalarının yorgunluğunu, Beverly Hills'teki 8 milyon dolarlık malikanesinde atıyor

ÜÇ GARAJLI
VİLLA Spears'ın lüks araba merakına uygun olarak villada üç garaj bulunuyor. Garajlardan biri misafirlere, diğer ikisi Spears'ın geniş araba koleksiyonuna ayrılmış. Spears'ın lüks araba merakına uygun olarak villada üç garaj bulunuyor. Garajlardan biri misafirlere, diğer ikisi Spears'ın geniş araba koleksiyonuna ayrılmı

ALTI YATAK ODASI VAR
Spears'ın yaklaşık iki yıl önce 8 milyon dolara aldığı malikanede, altı yatak odası bulunuyor. Her odanın içinde özel bir banyo da bulunuyor.

İTALYAN TARZI ŞIKLIK
Britney Spears'ın muhteşem villası, tam bir İtalyan tarzı şıklık örneği. Malikane, Rönesans çizgilerini taşıyor.
