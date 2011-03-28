Babylon'da bu hafta

Kalan Müzik Sunar: Züleyha "Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları 10 Dilde Merhaba" // 29 Mart Salı 21.30 // 20 TL – 15 TL

Aralık ayının ortalarında müzikseverlerle buluşan ve kısa sürede müthiş bir başarı yakalayan genç yorumcu Züleyha'nın, 'Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları' başlığıyla, 'tek dilde yetmez'10 Dilde Merhaba' adlı albümü buyuk begeni topladi.Züleyha 'Merhaba'sını şöyle tanımlıyor:'Merhaba' aynı topraklarda yaşayan ve ortak acılar çeken halkların, MERHABA'sıdır.'Merhaba' bu ülkede birarada kardeşçe yaşanabildiğini, ezgilerin hangi dilde olursa olsun yürek yaktığını ve anlamlı olduğunu gösterebilen bir 'MERHABA'dır.Piyasaya çıktığı geçen iki ayda basında adından sıkça söz ettiren Züleyha, coşkulu ve güçlü sesini, enerjisini 29 Mart'ta Babylon Sahnesinde sevenlerinin gözbebeklerinin içine bakarak haykıracak.Etkileyici bir repertuarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Züleyha'ya, sürpriz usta isimler de eşlik edecek. https://www.pozitif-cms.com/101/pm/zuleyha.jpg



TNK // 30 Mart Çarşamba 21.30 // 20 TL – 15 TL



2010'un Nisan ayında Pasaj Müzik etiketiyle yayımlanan "Söyle Ruhum" adlı ilk albümleri,aynı isimli çıkış videoları ve şu sıralar müzik listelerinde yükselişteki "Aşk Tesadüfleri Sever" filminden "Yine Yazı Bekleriz" şarkısı ile TNK, dinleyici kitlesini her gün arttırmaya devam ediyor. 2001 yılında Ankara'da kurulan; bas gitarda Basri Hayran, gitar ve vokallerde Caner Karamukluoğlu, davulda Onur Ertem'den oluşan TNK geçtiğimiz yaz Şebnem Ferah ve Ceza ile aynı sahneyi paylaşarak 16 şehirde yüzbinlerce müziksevere ulaşma fırsatı yakaladı. Alternatif müzik sahnesinin yükselen grubu TNK, 30 Mart Çarşamba akşamı Babylon sahnesinde! https://www.pozitif-cms.com/101/pm/TNK.jpg



Roy Ayers // 31 Mart Perşembe 21.30 // 35 TL – 25 TL



Babylon Mart ayında bir efsaneyi daha ağırlamaya hazırlanıyor. Caz, Funk ve R&B dünyalarının kesiştiği noktada 1960'lardan bu yana en önemli figürlerden biri olmayı sürdüren Roy Ayers, 40 yılı aşan müzikal macerasını özetleyen sahne performansıyla bir kez daha Babylon sahnesinde. 1970'lerde funk-disko dünyasını sarsan "Running Away" ve özellikle "Everybody Loves The Sunshine "gibi unutulmaz hitlere imza atan Ayers, 1980'lerde efsanevi Fela Kuti'yle birlikte çalışmaya başladı. 1990'larda Guru'nun Jazzmatazz serisinde müzikseverlerle buluşan Roy Ayers, hip hop ve caz'ı ustalıkla birleştirerek Erykah Badu, Eric Benet ve Masters At Work ekibiyle yaptığı çalışmalardan sonra yeni kuşakları da hayran kitlesi içine katmayı başardı. En son 2006 yılında Babylon'da verdiği konserlerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Roy Ayers Garanti Caz Yeşili kapsamında 31 Mart Perşembe gecesi Babylon'u bir kez daha ziyaret edecek! https://www.pozitif-cms.com/101/pm/royayers.jpg



7PinkFloydlar & 2Prenses // 1 Nisan Cuma 23.00 // 30 TL – 20 TL



Babylon'da Rock'n Dark serileri başlıyor. Serinin ilk konuğu Pink Floyd parçalarını kendine has yorumlayan başarılı grup 7PinkFloydlar ve 2Prenses. 2006 Eylül ayında "Saygıyla Pink Floyd Çalmak" amacıyla bir araya gelen grup, zaman içerisinde kadrosunu genişleterek bugünkü halini aldı. Yaklaşık üç yıldır İstanbul'da çeşitli mekanlarda Pink Floyd ve rock müzik sevenlerin karşısına çıkan "7PF2P", bu konserlerde Pink Floyd'un 30 yılı aşkın müzik geçmişindeki farklı dönemlerden şarkılara yer veriyor. 7PF2P elemanları, Pink Floyd'a duydukları saygıyı, grubun müziklerini orijinal seslerine yakın şekilde çalmaya gayret ederek gösteriyor. https://www.pozitif-cms.com/101/pm/7PF2P.jpg



Rock'n Dark Party Hosted by Mabbas // 1 Nisan Cuma 00.00 // 15 TL – 10 TL



70'lerden günümüze gitarlı müziğin en sevilen parçalarıyla, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Doors, David Bowie, The Rolling Stones, The Clash, Blondie, Sex Pistols, Van Halen, AC/DC, Iron Maiden, Metallica, Whitesnake, Guns'n Roses, Dire Straits, Bruce Springsteen, Pearl Jam, Bon Jovi, Aerosmith, U2, REM, The Cure, Joy Division, The Smiths, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Marilyn Manson, Rage Against The Machine, Faith No More, Morrissey, Happy Mondays, The Stone Roses, Charlatans, The Wedding Present, Nick Cave and The Bad Seeds, Coldplay, Blur, Oasis, The Killers, Interpol, Bloc Party, Kaiser Chiefs, Editors, Franz Ferdinand, The Ting Tings, Foals, Friendly Fires, The Gossip ve daha nice zımba gibi gruplarla bol zıplamalı bir geceye hazır mısınız?



Bedük // 2 Nisan Cumartesi 23.00 // 40 TL – 30 TL



Üçüncü ve son albümü GO'nun başarısı ve albümün çıkış parçası "Electric Girl"ün radikal videosuyla, yükselişi önlenemez yerli süperstarımız Bedük, yeni ve eski parçalarıyla akıllarda yer edecek bir sahne şovuna hazırlanıyor. Audiology Records etiketiyle yayınlanan albümün çıkış video klibiyle sınırlarını zorlamayı sevdiğini bir kez daha kanıtlayan Bedük, uzun süren bir hasrete son vererek Babylon sahnesine geri dönüş yapıyor. Son albümde tarzını tamamen özgünleştirerek, ilk 2 albümdeki çalışmalarının da üzerinde bir performans gösteren Bedük, zıplatan elektro basları ve akıllarda yer eden şarkı sözleriyle Türkiye'de dans müziğinde rakip tanımıyor.

https://www.pozitif-cms.com/101/pm/beduk.jpg

https://www.pozitif-cms.com/101/pm/beduk2.jpg



Nada // 5 Nisan Salı 21.00 // 25 TL – 15 TL

İlk albümleri ''Oda'''yı Mart ayında yayınlayan, masalsı müzikleriyle dikkat çeken Nada, Babylon'daki ilk konserini 5 Nisan Salı akşamı vermeye hazırlanıyor! Aynı ailede doğup büyüyen Selen Hünerli ve Miray Kurtuluş için müzik, çocukken yetişkinlerin dünyasından kaçmak için sığındıkları bir oyun alanıydı. Bilinmeyen, bilinenin içinde tanınmayan, görünenin içinde görünmeyen ve seslerin içindeki sessizlik onları büyüledi. Sanskritçe'de içsel ses ve evrenin sesi, Sırpçada umut, İspanyolcada hiçlik anlamına gelen "Nada"yı kendilerine isim olarak alan ikili, bir yandan kendi parçalarını yaparken, diğer yandan Mira ve Norrda isimli iki farklı projede yer aldı. Selen Hünerli 2007 yılında Norrda ile, Miray Kurtuluş ise 2008 yılında Mira ile, ilk albümünü yayınladı. 2010 yılında ise Nada'nın "Oda" isimli ilk albümünün kayıtlarına başladılar. Albüm öncesi, albümden bir parça olan "Gece Düştü", Almanya'da yayınlanan "I Love Istanbul" isimli bir toplama albümde yayınlandı. Büyük bir özenle kaydedilmiş yaylı enstrümanlar, gitar, glockenspiel, vibrafon ve çeşitli perküsif oyuncaklar ile karanlık elektronik bir ses dünyasının birleşimi olan ''Oda'', yolculuğunu New York'ta yapılan mix ve mastering ile tamamladı . Bu toprakların bilgeliği ile evrensel bir dünya görüşünü harmanlayan derin ve vurucu sözlerden oluşan albüm, sözleri ve müziği Selen ve Miray'a, düzenlemeleri ise Tunç Çakır'a ait, 12 parçadan oluşuyor.

https://www.pozitif-cms.com/101/pm/nada.jpg



Kolektif İstanbul // 6 Nisan Çarşamba 21.30 // 20 TL – 15 TL



"Balkanatolia" ve "Krivoto" albümlerinin ardından müzikal yolculuğunu sürdüren Kolektif İstanbul yepyeni şarkılarıyla Babylon'da! Grup repertuarına geçtiğimiz aylarda şekillenmeye başlayan "Nuevo Tango Turco" parçalarını ve düğün repertuarlarından en yeni ve kitsch şarkıları da ekledi. Tempo ve enerjiyi hiç düşürmeden, Balkan ve Anadolu kültürlerinin buluştuğu Doğu Avrupa geleneksel müziklerine dayalı tarzları, funk ve caz altyapıları; enstrümanlarına hakim ve performanslarında cömert müzisyenleriyle; Kolektif İstanbul yine dinleyenlere doğaçlama bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Keyif için çalan bu müzisyenleri izlerken siz de keyif alacaksınız!

https://www.pozitif-cms.com/101/pm/kolektifistanbul.jpg



Elif Çağlar // 7 Nisan Perşembe 21.30 // 25 TL – 15 TL



Genç yaşına rağmen Türk caz müziğinin en beğenilen isimleri arasında gösterilen Elif Çağlar, 7 Nisan Perşembe akşamı Babylon'da! 1980 doğumlu Elif Çağlar, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde Caz Kompozisyonu okuduktan sonra New York'a giderek, eğitimini Queens College bünyesindeki "The Aaron Copland School of Music"te Caz Performansı bölümünde tamamladı. Bu caz birikimiyle, yıllardır dinlediği her tür müziği kaynaştırarak ciddi bir emek ve yaratıcılıkla hazırladığı şarkılarını M-U-S-I-C albümünde toplayan Elif Çağlar, kaliteli, yeni, ve özgün tavrıyla Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışmanın altına imzasını atıyor. Tüm söz ve müziklerin Elif Çağlar'a ait olduğu ilk solo albümü 'soul'dan bossa'ya, folk'tan, pop'a, rock'tan reggae'ye, drum'n'bass'tan swing'e geçişler yapan, yeni, kıpır kıpır ve eğlenceli şarkılardan oluşuyor. Albümde birçok genç ve yetenekli müzisyenle çalışan Elif Çağlar, İmer Demirer, Cengiz Baysal, Bilal Karaman, Ferhat Öz gibi birçok önemli caz müzisyeni ile de işbirliği yaptı. Türkiye'de caz müziğinin en çok gelecek vaadeden isimlerinden Elif Çağlar'ın Babylon'daki performasını kaçırmayın! https://www.pozitif-cms.com/101/pm/elifcaglar.jpg



Büyük Ev Ablukada // 8 Nisan Cuma 23.30 // 30 TL – 20 TL



İstanbul alternatif müzik sahnesinin en gizemli gruplarından Büyük Ev Ablukada Babylon'daki ikinci konserini vermeye hazırlanıyor. Birçok klişeyi reddeden, henüz hiç bir albüm yayınlamayan buna rağmen aykırı duruşları ve sağlam müzikleri ve performanslarıyla bir şehir efsanesi şeklinde hayran kitlesi günden güne artan Büyük Ev Ablukada tam kadrosuyla 8 Nisan Cuma gecesi için sürprizlerle dolu bir performans için Babylon sahnesinde!

https://www.pozitif-cms.com/101/pm/buyukev.jpg

https://www.pozitif-cms.com/101/pm/buyukev2.jpg