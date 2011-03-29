51 yıl aradan sonra'Mavi Işıklar'

1960'lı yılların müzik gruplarından Mavi Işıklar, eski şarkılarını yeni bir albümde toplayacak.



Mavi Işıklar, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisinde yer alan ''İyi Düşün Taşın'' ve ''Helvacı'' şarkıları ile 46 yıl aradan sonra yeniden popüler oldu. İki şarkı özellikle gençler tarafından çok beğenildi. Mavi Işıklar'ın müzik firması Ada Müziğe gelen yoğun istek doğrultusunda Mavi Işıklar'ın eski ve yeni şarkılarından oluşacak yeni bir albüm yapılmasına karar verildi.



Yakında albüm çalışmasına başlayacak olan Mavi Işıklar, Ada Müzik'ten çıkaracakları hem eski hem

de yeni şarkılardan oluşacak yeni bir albümle tekrar müzikseverlerin karşısına çıkacak. Yeni albüm çalışması için oldukça heyecanlanan Mavi Işıklar, özellikle yeni nesil gençlerin kendilerine gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını ve bu beğeniyi yeni yapacakları şarkıları ile daha da pekiştirmek istediklerini belirtti.