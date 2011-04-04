Yasmin Levy yeniden Türkiye'de

Nací en Alamo", "La Alegria" gibi kalbe işleyen şarkılarla dünyanın ilgisini toplayan Kudüs doğumlu Yasmin Levy, geçen yılki başarılı turnesinin ardından yeniden Türkiye'ye geliyor.



Levy, genç yaşına rağmen Judeo-Espanyol (Ladino) şarkılarının önde gelen sanatçıları arasında yer alıyor. Sefarad müziğini, Endülüs flamenkosu, Ortadoğu ve Anadolu müzik geleneğiyle harmanlayan Levy, İzmir'de doğan ve Sefarad kültürü araştırmalarının yanı sıra şarkı derleyiciliği yapan babası sayesinde bu müzik kültürüyle küçük yaşında tanıştı.



Geçtiğimiz her üç yılda da BBC Dünya Müziği Ödülleri'ne aday gösterilen Levy, 2000'de çıkan ilk albümü "Romance & Yasmin" ve ikinci albümü "La Juderia" için Paraguay'dan İran'a kadar yayılan coğrafyadan müzisyenlerle çalıştı.



2009'da son albümü "Sentir"i yayınlayan Yasmin Levy, geçen yıl ki başarılı turnesinin ardından yeniden Türkiye'ye geliyor. Levy, 23 Nisan'da Ankara MEB Şura Salonu, 24 Nisan'da Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi, 26 Nisan'da Bursa Fethiye Kültür Merkezi, 27 Nisan'da İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi ve son olarak 28 Nisan akşamı saat 21.00'da Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da hayranlarıyla buluşacak.