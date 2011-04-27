Konserde 'tavan' çöktü!

Türkiye turnesi kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin konuğu olarak Bursa'ya gelen İsrailli ünlü sanatçı Yasmin Levy'nin Fethiye Kültür Merkezi'nde organize edilen konseri, beklenmeyen bir kaza nedeniyle yarım kaldı. Tavandan alçıpan yere düşünce seyirciler panikleyin salon dışına çıktılar.Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk ezgilerinden Arap etkilerine pek çok unsuru müziğinde kullanan Kudüs doğumlu İsrailli şarkıcı ve söz yazarı Yasmin Levy, Fethiye Kültür Merkezi'ni tıklım tıklım dolduran Bursalı hayranlarına oldukça keyifli bir konser verdi.Ancak konserin sonlarına doğru, binanın çatısına çıktıkları anlaşılan çocukların neden olduğu kaza sonucu, salonun tavanından bir parça alçıpanın yere düşmesi seyircide panik yaşattı. İzdiham yaşatmamak için salonun ışıkları yakılarak, yapılan anonslarla seyirciler sakinleştirilerek salon boşaltıldı.Olay paniğe ve izdihama meydan vermeden kısa sürede kontrol altına alınırken, kazaya binanın arka duvarındaki merdivenlere tırmanarak çatıya çıkan ve tavan arasında dolaşan çocukların neden olduğu öğrenildi.İlerleyen hamileliğine rağmen sahneye çıkan ve konserin yarım kalmasına bir hayli üzülen Yasmin Levy, salonun boşaltılmasından sonra fuayede seyircilerle buluşarak albümlerini imzaladı. Zaman zaman Türkçe konuşarak seyirci ile sıcak bir iletişim kuran Levy, yarım kalan konseri mutlaka tamamlamak istediğini belirterek, doğumdan sonra tekrar Nilüfer'e gelerek bir konser vereceğini söyledi.