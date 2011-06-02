MFÖ'den Franz Ferdinand'a

"Ali Şota; İki Rüzgar albümündeki şarkılarının yanı sıra, Depeche Mode'dan Arctic Monkeys'e, MFÖ'den Orhan Gencebay'a, Sezen Aksu'dan Franz Ferdinand'a kadar uzanan geniş bir repertuarla müzikseverler ile buluşacak.NE KADAR: 20 TLAli Şota... 14 yaşındayken gitarı eline aldı, hep yazdığı sözlerle, yaptığı bestelerle kendini ifade etti. 1990'da henüz lisedeyken kurduğu Graymalkin grubuyla liseler arası yarışmalara katılırken müziğin hayatındaki yerini sağlamlaştırdı. Yıllarca solo olarak çeşitli mekanlarda sahne aldı.İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre mühendis olarak çalışsa da müzikten hiç kopmadı, hayatı müzik üstüne döndü.Bu zaman zarfında sayısız beste yaptı. Şarkılarını bir araya getirip albüm hazırlayan Ali Şota'nın Hakan Eren ile yolları kesişti, yapım şirketi Ossi Müzik ile anlaştı. Böylece "İKİ RÜZGAR" albümü doğdu.Temelde rock sound'u ve tavrı içeren her şeyden beslendiğini; punktan, heavy metal'e, old school rock'tan, progresif normlara, öncülerden, günümüze hemen hemen tüm dönemleri dinlediğini söyleyen Ali Şota'nın 10 şarkıdan oluşan albümünde biri hariç tüm besteler kendisine ait. 5 şarkının sözlerini de yazan Ali Şota tüm parçaların düzenlemeleri ile albümün prodüktörlüğünü de yaptı.Ali Şota albümden ilk video klip Mengüç Tanrıseven yönetmenliğinde İki Rüzgar şarkısına, ikinci video klip ise Murad Küçük yönetmenliğinde Soyun şarkısına çekildi. Aslında insanların maskelerini çıkarıp, gerçek yüzlerini göstermeleri için yazılan şarkıya Murad Küçük, ironik bir video klip çekti. Orion Stüdyoları'nda 14 saatte çekilen video klipte Ali Şota'ya orkestrası olarak moda çekimlerinin aranılan modelleri Boglarka, Laura ve Ariane eşlik etti. Modellerin çırılçıplak çekildiği "Soyun" video klibinin sansürlenmemesi için modellere siyah bantlar uygulandı. Ancak yine de klip sansüre takıldı.