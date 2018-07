Sabah Egeli, Sabah Akdeniz, Sabah Ankara ve Sabah Adana'da da köşe yazan Fecir Alptekin, programda kent insanının günlük yaşantısı, 30 yaş kuşağı çalışan kadınların hayat ritüelleri, kent yaşamında kadın erkek ilişkileri ve İstanbul özelinde kültür sanat etkinlikleri, sinema, konser, lezzet önerileri ve ilgi çekici yeni mekanlarla ilgili deneyimlerini paylaşacak.Program 29 Ocak Pazar gününden itibaren her Pazar saat 12.00 – 13.00 arasında Radyo Turkuvaz'da yayınlanacak.Bizde Fecir Alptekin'le yeni başlayacak programı "Fecir'le 4 Mevsim"i, hayatı, aşkı ve insanları konuştuk!Çocukluk kahramanı kimdi, İstanbul'daki lezzet durağı hangisi, en çok huzur bulduğu yer neresi?İşte keyifle okuyacağınız o röportaj...Anlayamadığım, sanki doğuştan içime yerleştirilmiş bir yaşama sevinci ve hayat aşkı var! Yıllar geçtikçe daha da artıyor. Bunun sevgi kaynaklı ve mutlu bir aile içinde büyümüş olmakla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumdan beri yaptığım her şeyden normalin üzerinde zevk alarak yaptım... Bazen kendi kendime de 'deli miyim?' diye düşünüyorum! 36 yaşındayım, sinemaya gidiyorum ve sevdiğim bir film bulduğumda zıplayarak çıkıyorum sinema salonundan. Cumartesi sabahı 'bugün tatil!' diye heyecanla uyanabiliyorum. Bazen kendim dahi anlayamıyorum, inanılmaz bir iştah, sürekli yeni şeyler keşfetme arzusu, sevdiğim şeylere aşırı bağlılık... Mesela hangi sinema salonuna gidiyorsam hep o sinema salonuna gitmek... Sabahları 9'da hep aynı arkadaşımla konuşmak... Sevdiğim insanlara aşırı bağlılık, sabah ofise geldiğimde çok sevgili arkadaşlarıma olur olmaz sarılmak, öpmek (Gülüyor)... Anlayamadığım bir coşku var içimde, evet…Ben Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladım ilk olarak! Stajyerken 30 bin lira telif alıyordum. Sonra tam zamanlı çalışmaya başlayınca maaşım 120 bin lira oldu bu. Üç sene sonra Yeni Binyıl'a transfer oldum. Maaşım 120'den, 500'e çıktı bu sefer! Hayatta sahip olduklarını yavaş yavaş, emek vererek, zamanı geldikçe kazanmak çok güzel… Hayatın her yaşına ve kariyer adımına tekabül eden bir ileri adım keyifli oluyor, hayatı boca etmek yerine yudum yudum içmek yani…

Kadın erkek ilişkilerinden bahsetmemem mümkün mü? 36 yaşındayım ve bekarım. Tabii ki birikmiş bazı deneyimlerim var. Sadece kendi hayatımdan değil, çevremden de… Bulunduğumuz yeri şöyle tanımlayabilirim: Öncelikle 21. Yüzyıldayız, yani 2000'li yıllarda.. Ve bu gerçeklik fonunda, ilk çember reklam medya piyasası, ikinci çember Cihangir, Teşvikiye, Maçka coğrafyası, üçüncü çemberse 30-40 yaş kuşağı, kentli, çalışan insan. Bu üç çemberin kesişme kümesinde ilişkilerin yürümesi çok çok zorlaştı artık.