Tolstoy’un son görüntüleri

Rusya'nın Sharmardino kasabasında 20 Kasım 1902'de gözlerini hayata yuman Rus ve dünya edebiyatının dev ismi Leo Tolstoy'un son anlarına ait bir belgeselde yayınlanan görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde 82 yaşındaki Tolstoy'un yaşamının son günlerinden kesitler bulunuyor.



Anna Karenina, Savaş ve Barış'ın yazarı, hayatının son yıllarında evini ve bütün kazançlarını karısına bırakıp kızkardeşi Marya'nın yaşadığı Sharmardino'ya gidip yerleşti.



Görüntüler, BBC'nin arşivlerinden alınmış.



İŞTE O GÖRÜNTÜLER









