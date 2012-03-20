Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.3.2012 18:59 Son Güncelleme: 12.8.2025 16:09

Tolstoy’un son görüntüleri

20 Kasım 1902'de gözlerini hayata kapatan Rus ve dünya edebiyatının büyük ismi Leo Tolstoy'un son günlerine ait bir video ortaya çıktı. Tolstoy'un son görüntüleri:

Rusya'nın Sharmardino kasabasında 20 Kasım 1902'de gözlerini hayata yuman Rus ve dünya edebiyatının dev ismi Leo Tolstoy'un son anlarına ait bir belgeselde yayınlanan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 82 yaşındaki Tolstoy'un yaşamının son günlerinden kesitler bulunuyor.

Anna Karenina, Savaş ve Barış'ın yazarı, hayatının son yıllarında evini ve bütün kazançlarını karısına bırakıp kızkardeşi Marya'nın yaşadığı Sharmardino'ya gidip yerleşti.

Görüntüler, BBC'nin arşivlerinden alınmış.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER




Tolstoy’un son görüntüleri
