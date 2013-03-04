Neşet Ertaş için Kırşehir'de büyük anma

Türk halk müziği sanatçısı Doç. Dr. Erol Parlak'ın, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Neşet Ertaş'ın hayatını anlattığı 'Garip Bülbül' adlı kitabının tanıtımı, önceki akşam Kırşehir'deki Makissos Otel'de yapıldı. Davette; Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin Neşet Ertaş'ın ilk ölüm yıl dönümü olan Eylül ayında gerçekleştireceği büyük organizasyonun detayları da ortaya çıktı. Üç gün boyunca Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın anılacağını söyleyen Bahçeci, düzenleyecekleri etkinliklerden birinin dünya çapında konuşulacağını ifade etti. Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş için, 2 bin kişilik bağlama ekibinden oluşan 'Gönül Dağı' adlı topluluk, onun sevilen türkülerini seslendirecek. Topluluk ölümünün ilk yılında Neşet Ertaş'ın türkülerini çalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye ve onu dünyaya tanıtmaya çalışacak.Neşet Ertaş'ın hayatını, sanatını ve eserlerini farklı bir yorumla bir araya getiren Doç. Dr. Erol Parlak'ın 'Garip Bülbül' adlı kitabı, Demos Yayınları tarafından piyasaya sunuldu. Ertaş'ın, Doç. Dr. Erol Parlak ile birlikte 16 yıl üzerinde çalıştığı kitapta; ünlü ozanın türkü sözleri, daha önce yayınlanmamış şiirleri ve fotoğrafları da yer alıyor.