Türk sinemasının acı kaybı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Doğu Erkan, 71 y
aşında vefat etti.
'Kuruntu Ailesi', 'Süper Baba', 'Dullar Pansiyonu' gibi dizilerle televizyon izleyicilerinin yakından tanıdığı sanatçının cenazesi bugün öğle namazında, Şişli Camii'nden kaldırılacak.
Doğu Erkan kimdir?
2 Nisan 1942'de İstanbul'da doğdu. Doğu Erkan, özellikle 'Uzaylı Zekiye' adlı dizi ile geniş kitleler tarafından tanındı.
Doğu Erkan 1958 yılında sahneye İstanbul Tiyatrosu'nda 'Bulunmaz Pansiyon' adlı oyunla çıktı. Azak Tiyatrosu, Münir Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Hepgüler Tiuyatrosu, Yıldırım Önal Tiyatrosu'nda çalışan Doğu Erkan'ın rol alrığı piyesler 'Zehir Hafiye', 'Tatmı KTaçıklar', 'Şaşkın Diktatör', 'Leyleğin Ömrü', 'Piç Kurusu', 'Aman İdare Et' ile 'Eller Aya Biz Yaya'dır...
Doğu Erkan sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde de rol aldı.
Sanatçının oynadığı filmler ve televizyon dizileri şunlardır:
Mavi Rüya (TV Dizisi), Zümrüt 2004, Çınaraltı (TV Dizisi), Ülfet 2003, Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) 2002, Kızım ve Ben (TV Dizisi) 2000, Gurbetçiler (TV Dizisi), Saadet 1996, Bekarlık Sultanlık mı? (TV Dizisi) 1994, Süper Baba (TV Dizisi), Elmas Hanım 1993, Rıza Beyler (TV Dizisi) 1993, Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi) 1992, Yalnızız (TV Dizisi) 1992, Vatandaş Ahmet Efendi (TV Dizisi) 1991, Sözde Kızlar (Sinema Filmi) 1990, Suçumuz Kadın Olmak (Sinema Filmi) 1989, Dullar Pansiyonu (TV Dizisi), Pansiyoncu Naciye Hanım 1989, Turist Avcıları (Video) 1988, Arabesk (Sinema Filmi), 1988, Uzaylı Zekiye (TV Dizisi) 1987, Muhsin Bey (Sinema Filmi)1987, Şaka Maka (Video) 1986, Kuruntu Ailesi (TV Dizisi), Hala 1983, İffet (Sinema Filmi), Mürüvvet İşsever Seslendirmesi 1982, Mahmut Mangal (TV Dizisi) 1980, Neşeli Günler (Sinema Filmi), Uğur'un Annesi 1978, , İki Süngü Arasında (Sinema Filmi) 1973, Bir Avuç Kan (Sinema Filmi) 1971, Bütün Aşklar Tatlı Başlar (Sinema Filmi) 1970, Dişi Düşman (Sinema Filmi) 1966, Korkunç Şüphe (Sinema Filmi) 1964.