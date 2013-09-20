Cate Blanchett da yönetmen oluyor

Blanchett, Hollandalı yazar Herman Koch'un "The Dinner (Akşam Yemeği) " adlı psikolojik gerilim romanını beyazperdeye uyarlayacak.Kimi zaman ebeveynlerin çocuklarını korumak için aşırı derecede ileri gitmesini irdeleyen roman, Oren Moverman tarafından senaryolaştırılacak.Yapımcılığını Eva Maria Daniels ve Olga Segura'nın üstleneceği filmde Blanchett'in rol alıp almayacağı henüz kesinlik kazanmadı.Woddy Allen'ın "Blue Jasmine" filmindeki performansı ile bu yılki Oscar ödüllerinin favorileri arasında gösterilen Blanchett, daha önce eşi Andrew Upton ile Sydney Tiyatrosu'nda bazı oyunlarının yönetmenliğini üstlenmişti.Oyunculuk kariyerine 1993'te tiyatroda başlayan Blanchett, 2004'te "The Aviator" filmindeki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oscar Ödülü'ne layık görülmüştü. Blanchett, 1998'de "Elizabeth", 2006'da "Notes on a Scandal", 2007'de ise "Elizabeth: The Golden Age" ve "I'm Not There" filmleri ile Oscar'a aday gösterilmişti.Koch'un 2009'da yayımladığı "The Dinner" adlı romanı, New York Times'ın en çok satanlar listesine girmiş ve çok sayıda dile çevrilmişti.Türkiye'de "Akşam Yemeği" başlığıyla yayımlanan roman, bir telefon kulübesinde yatan evsiz kadını ateşe veren çocuklarını korumaya çalışan iki ailenin öyküsünü anlatıyor.