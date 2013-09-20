Sonbaharda sinema şöleni

Sıcak yaz günlerinin ve festivallerin geride kalmasıyla sinemaseverler için büyük ekranlarda, patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi günleri de başlıyor.Sinema yapım şirketlerinden derlenen bilgilere göre, sezonda beyaz perdeye gelecek filmlerin bazıları şöyle:İngiltere, Fransa ve Belçika ortak yapımı biyografik dram türündeki "Diana", bugün vizyona girecek. 1997'de trafik kazasında yaşama veda eden Prenses Diana'yı beyaz perdeye taşıyan film, Leydi Di ve onun Dodi Fayed'den önceki Pakistanlı erkek arkadaşı kalp cerrahı Hasat Khan ile olan ilişkisine odaklanıyor. Prenses Diana ve Hasnat Kahn'ın 1995-1997 yıllarında yaşadıklarından yola çıkarak prensesin bu dönemini anlatan filmin yönetmenliğini Oliver Hirschbiegel üstlenirken başrolde Naomi Watts izleyiciyle buluşacak.Avusturyalı F1 yarışcısı Niki Lauda ve İngiliz rakibi James Hunt arasındaki dillere destan rekabeti konu alan "Zafere Hücum", Formula 1'in altın döneminde, 1970'lerde geçiyor. A Beautiful Mind filminin Oscar ödüllü yönetmeni Ron Howard'ın yönettiği filmin başrollerini Daniel Brühl ve Chris Hemsworth paylaşıyor. ABD, Almanya ve İngiltere ortak yapımı dram türündeki film bugün vizyona girecek.Justin Timberlake, Gemma Arterton ve Anthony Mackie'nin 27 Eylül'de izleyici karşısına çıkacağı gerilim polisiye türündeki "Büyük Kumar"ı, genç yönetmen Brad Furman çekti. Senaryosu, daha önce de birlikte çalışan Brian Koppelman ve David Levien ikilisine ait filmde, Princeton'da matematik okuyan Richie Furst'un, öğrenim harcı olan 60 bin doları online kumar sitesinde kazanmaya çalışması ve tüm parasını kaybetmesinin ardından gelişen hikayeler anlatılıyor.Tanınmış pop yıldızı Robbie Williams, yedi yıllık bir aranın ardından dinleyicisiyle "Robbie Williams: Take the Crown Stadium Tour" ile buluşacak. Take The Crown Stadium Tour isimli konser ve sahne şovuyla dünya turnesine çıkan şarkıcı, iki aylık bir süreçte İngiltere, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsveç, Danimarka, İtalya, Belçika, İsviçre, Hırvatistan ve Norveç'te milyonlarca hayranına seslendi. Ayrıca 2013 Ağustos'unda verdiği Talinn konserinde iki saat süresince 55 bin hayranına ulaşan şarkıcı Türkiye'deki hayranlarıyla beyaz perdede ilk kez 30 Eylül'de bir araya gelecek.ABD-İngiltere ortak yapımı, bilim kurgu gerilim dram türündeki "Yerçekimi" 11 Ekim'de vizyona gelecek. Son Umut, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı gibi filmlerin yönetmeni ve ortak senaristi olarak tanınan Meksikalı sinemacı Alfonso Cuaron'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini ise Sandra Bullock ve George Clooney paylaşıyor. Yapımda, uzay mekiğinde görevli iki bilim insanının, bir kaza sonucu uzay boşluğunda yapayalnız kalmaları ve yaşadıkarı duygular konu ediliyor.Margin Call'un yönetmeni J.C. Chandor'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı, 18 Ekim'de sanatseverlerin karşısına çıkacak "All Is Lost"un başrolünde Robert Redford bulunuyor. Hint Okyanusu'nda tek başına gezinti yapan bir adamın, yatının gemi konteynırına çarpması üzerine bilincini kaybetmesi ve fırtınanın ortasında verdiği yaşam mücadelesi beyaz perdeye yansıyacak.2010 yılında çektiği İçimdeki Yangın'la hem eleştirmenler hem de genel izleyici tarafından beğenilen yönetmen Denis Villeneuve'ün yönetmenliğini yaptığı "Prisoners"in senaryosu, Contraband filmiyle sinemaya giriş yapan Aaron Guzikowski'nin imzasını taşıyor. Başrollerde ise Hugh Jackmanve Jake Gyllenhaal rol alıyor. 25 Ekim'de izleyicinin beğenisine sunulacak gerilim filminde, kaybolan kızlarını arayan iki ailenin hikayesi işleniyor.Dram türündeki "Benim Dünyam" 25 Ekim'de seyirciyle buluşacak. İki yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle hem gözlerini hem de duyma yetisini kaybeden Ela'nın hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Uğur Yücel yapıyor. Ela rolünde izleyici karşısına çıkacak Beren Saat'e filmde Mahir Hoca karakteriyle Uğur Yücel eşlik ediyor. Hint yapımı Black filminden uyarlanan yapımda Ayça Bingöl de rol alıyor.Wikileaks'in ilk kurulduğu dönemi ve kurucuları Julian Assange ile Daniel Domscheit-Berg arasındaki ilişkiyi anlatan biyografik dram filmi "The Fifth Estate", 25 Ekim'de vizyona girecek. Yapım, bir dönem tüm dünyada konuşulan Wikileaks'i tekrar gündeme taşıyor. Daniel Domscheit-Berg'in kendi kaleme aldığı kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Dreamgirls'ün yönetmeni, aynı zamanda Twilight serisinin son iki filmini de çeken Bill Condon yer alıyor. Başrollerinde ise Benedict Cumberbatch ve Daniel Brühl bulunuyor.Aksiyon fantastik türdeki "Thor: Karanlık Dünya" 1 Kasım'da vizyonda olacak. Televizyonda Mad Men, Game of Thrones, Boardwalk Empire gibi dizilerin yönetmeni olarak tanıdığımız Alan Taylor'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filminde Thor olarak yine Chris Hemsworth'u izleyici karşısına çıkarken, kendisine ilk filmden yine Anthony Hopkins, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Idris Elba ve Stellan Skarsgard eşlik edecek."Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu", 15 Kasım'da görülebilecek. Film, 1600'lü yıllarda yaşamış, tarihimizin en önemli figürlerinden biri olan ve yaşadığı süre boyunca edindiği gözlemleri Seyahatname ismini verdiği önemli kaynakta bir araya getiren Evliya Çelebi'yi konu ediniyor. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini, gişe rekorları kıran Fetih 1453 'ün görsel efektlerinde imzası bulunan Serkan Zelzele yürütürken, seslendirme kadrosunda yer alacağı duyurulan ilk isim Haluk Bilginer.Bir başka dram filmi olan ve 15 Kasım'da seyirciyle buluşacak "Para Avcısı"nın yönetmenliğini Martin Scorcese üstleniyor. Amerikan borsasında komisyoncu olan Jordan Belfort'un biyografisinin uyarlaması olan filmin başrolündeki Leonardo DiCaprio'ya Jonah Hill, Kyle Chandler ve Jean Dujardin eşlik ediyor.Kasımın son haftası vizyonda olması planlanan "Danışman"da, uyuşturucu batağına saplanan bir avukatın hikayesi işleniyor. No Country for Old Men, Child of God gibi romanların yazarı Cormac McCarthy'nin senaryosundan Ridley Scott tarafından hayata geçirilen film, Hollywood'un üç tanınan ismi Brad Pitt, Michael Fassbender ve Javier Bardem'i bir araya getiriyor. Gerilim türündeki filmin kadrosunda ayrıca Penelope Cruz, Cameron Diaz ve Dean Norris de yer alıyor.Büyüklerin yanı sıra çocukları da sinema salonlarına çekmeyi isteyen yapımcılar, birbirinden ilginç animasyonlarla beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor.2010'da ilk bölümüyle çocukların ilgsiin toplayan animasyon komedi filmin devamı "Çılgın Hırsız 2", seyirciye bu bölümde de bol kahkaha vaad ediyor. 4 Ekim'de seyircinin karşısına çıkacak yapımın yönetmen koltuğunda Pierre Coffin ve Chris Renaud'un oturduğu yapımın orijinal seslendirme kadrosunda ise Jason Segel ve Steve Carell bulunuyor.13 Aralık'ta vizyona girecek, fantastik macera türdeki Hobbit üçlemesinin ikinci bölümü "Hobbit: Smaug'un Viranesi", Misty Dağları'ndan başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına odaklanıyor. Peter Jackson'ın yönetmenliğindeki filmin uyarlama senaryosu ise Jackson'ın yanı sıra yine Fran Walsh, Philippa Boyens ve Guillermo del Toro'dan oluşan ekibe emanet. Martin Freeman, Ian McKellen, Andy Serkis, Richard Armitage, Lee Pace, Hugo Weaving, Elijah Wood ve Cate Blanchett bu bölümde de izleyicinin karşısına çıkacak.