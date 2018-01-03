Son Dakika Haberi: Devlet Tiyatrolarında değişim! Nejat Birecik görevinden alındı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Nejat Birecik, görevinden alındı.

Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevine de ünlü tenor Murat Karahan atandı.

DT VE DOB YÖNETİMLERİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, DT ile DOB yönetimlerinde görev değişiklikleri yapıldı.

DT Genel Müdürü olarak 2014 yılından bu yana çalışan Nejat Birecik, görevinden alınırken, yerine Birecik'ten önce genel müdür iken 2014'te istifa eden Mustafa Kurt yeniden getirildi.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ İDARİ TASARRUF

Söz konusu görev değişikliğinin "idari tasarruf" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, boş bulunan DOB Genel Müdürlüğü görevi ise tenor Karahan'a verildi. Eski DOB Genel Müdürü Selman Ada hakkında geçen aylarda memuriyetten ihraç kararı alınmıştı.