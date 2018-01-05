60 bin kitapla Türkiye rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayıncılık alanında sürdürdüğü çalışmalar ve sektörün destekleri Türkiye'nin yayıncılık pazarını zirveye taşıyor. Sektörün son yıllarda ortaya koyduğu yüksek performans istatistiki verilere de yansıyor. Türkiye'nin yayıncılık alanındaki genel eğilimlerinin, sektörel gelişmelerin ve üretim faaliyetlerinin yakından takip edilmesine imkân sağlayan ISBN Türkiye Ajansı verilerine göre, barkod verilen kitap sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 60 bin 335'e ulaştı. ISBN'deki bu büyük değişim geçtiğimiz yıla göre yüzde 11, 2000 yılına oranla ise yüzde 480 artışı gösteriyor. Barkod verilen yayınlar konularına göre değerlendirildiğinde yüzde 28'ini eğitim, yüzde 19'unu yetişkin kültür, yüzde 17'sini çocuk-ilk gençlik ve yüzde 16'sını yetişkin kurgu edebiyatı eserleri oluşturuyor. Barkod tahsis edilen 60 bin 335 kitabın yüzde 95'i basılı yayından oluşurken, yüzde 5'ini de e-kitap oluşturuyor.



DÜNYANIN 11'İNCİ PAZARI

Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin 2015 yılı küresel yayıncılık verileri, Türkiye'nin yayıncılık sektörünün yaklaşık 2.5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle dünyanın 11'inci, ISBN tahsis edilen kitap sayısı bakımından da 10'uncu büyük ülkesi olduğunu gösteriyor.

8 YILDA 3'E KATLADI

?Uluslararası verilere göre 2008'de 800 milyon dolar büyüklüğe sahip olan Türk yayıncılığı, ardından gelen 8 yılda yakaladığı 2.5 milyar dolarlık ciroyla bu sayıyı üçe katladı. Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısı 8.5.