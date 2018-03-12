‘Sultan Bestekârlar’ İstanbul’da buluştu

Bestekâr Osmanlı padişahlarının notaları, Aya İrini
'de yabancı müzisyenlerden oluşan bir orkestra tarafından yorumlandı. Sultan 5. Murad'ın el yazmalarından çıkan hiç icra edilmemiş besteleri, Sultan Abdülaziz'in valsi gibi eserlerden oluşan "Sultan Bestekârlar" konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde önceki gece Aya İrini'de gerçekleşti. Şef Musa Göçmen'in yönettiği orkestrada ABD, İngiltere, Brezilya, Yunanistan, Arnavutluk, Arjantin, Polonya, Romanya, İsrail ve Ermenistan'dan 12 müzisyen yer aldı.
YEE tarafından dünyanın çeşitli noktalarında son bir yıldır yürütülen "Anadolu'nun Renkleri" etkinlikleri Türkiye'yi, kültür zenginliğini, dilini tanıtmaya devam ediyor. Sultan Bestekârlar orkestrası, repertuvarındaki Sultan 4. Murad'ın Uzzal Peşrev, Sultan 1. Mahmut'un Şehnaz Peşrev, Sultan 3. Selim'in Pesendide Peşrev, Sultan 2. Bayezid'in Neva Peşrev ve Evic Saz Semaisi, Sultan Abdulaziz'in Valse Davet, Hicaz Sirto ve Hicaz Mandıra, Sultan 5. Murad'ın Polka in G No:1 ile Polka in G No:2 ve Sultan 2. Mahmut'un Hicaz Kalender bestelerini icra etti. YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Olağanüstü bir ilgi var. Çünkü hiçbir toplumda, medeniyette ve devlette bir sultan, bir padişah beste yazmamıştır, şair değildir" dedi. Orkestra daha önce de Brezilya, Arjantin ve İsrail'de sahne almıştı. ULUSLARARASI ORKESTRA
Orkestrada ney sanatçısı Bilgin Canaz, kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu'nun yanı sıra ABD'den Christine Kharazian, Arjantin'den Jorge Andres Berbero, Arnavutluk'tan Lirza Zaloshnja, Brezilya'dan Ana Isabel Ferreira Rebello, Ermenistan'dan Alik Arakelyan ve Marine Hakobyan, İngiltere'den Lauren Grace Baker, İsrail'den Eyal Moshe Shiloach, Polonya'dan Cyprian Kamil Komza, Romanya'dan Lucian Moraru ve Yunanistan'dan Chrysanthi Garyfalliaz Kostadima sahne aldı.