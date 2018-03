18. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 24 Nisan'da başlıyor

Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda temsil gücüne sahip fotoğraf sergileri oluşturmak üzere her yıl gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki toplam para ödülü 30 bin 500 lira olacak. 'İnsan ve Yaşam', 'Tarihi Yapılar' ile 'Deneysel Çalışmalar' kategorilerinin her birinden toplam üç fotoğrafın ayrı ayrı 6 bin lira ve başarı ödülü alacağı yarışmada, sergilemeye değer görülecek her bir kategorideki en fazla 25 fotoğrafa ise yine ayrı ayrı 500 lira ve katılım belgesi verilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki yarışma başvurularını ilk kez e-devlet sistemi üzerinden online başvuru olarak alacak. Sanatçıların e-devlet şifresiyle https://plastiksanat.kultur.gov.tr/adresinden yapabilecekleri başvurular 24 Nisan ile 22 Haziran tarihleri arasında alınacak. Bakanlık temsilcisi ile dört akademisyen/sanatçıdan oluşacak seçici kurulunun isimleri ise son başvuru tarihinden sonra Bakanlığın www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturportali.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.