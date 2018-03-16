‘Komşuluk’ta ödül 65 bin lira

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Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın tanıtım toplantısı, Turgut Özal Kültür Merkezi'nde dün gerçekleşti. Yarışmanın bu yılki teması "Komşuluk" olacak. Çekmeköy Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği yarışmanın jürisi ise Birol Güven, Burak Hakkı, Erol Erdoğan ve Turgay Tanülkü'den oluşuyor. 1 Eylül'e kadar başvuruların alınacağı yarışmada toplam 65 bin lira ödül dağıtılacak. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, toplantıda "Komşuluk temasını seçmemizin amacı komşuluk ilişkilerini perçinlemek. O özlediğimiz komşuluk duygusunu inşallah gençlere öğreteceğiz" dedi.