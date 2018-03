‘Bu dünyayı kadınlar kurtaracak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için verdiği öğle yemeğine ünlü isimler katıldı. Ankara'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen etkinlik Sıfır Atık temasıyla gerçekleşti. Davete özel bir menü hazırlandı. Atıksız menüde; zeytinyağlı enginar dolması, güveçte deniz mahsulleri, asma yaprağına sarılı deniz levreği, chia dolgulu browni, ballı kızılcık ve zencefil şerbeti, çay ve kahve vardı. Davete katılanlar arasında Demet Şener, Ece Erken, Işın Karaca, Emel Sayın, Ayşe Tolga, Tülin Şahin ve Wilma Elles gibi isimler vardı. Ünlüler yaşananları anlattı:

Demet Şener: "Davette doğayla ve ülkemizle ilgili çok güzel şeyler yapıldığını gördük. Modacı kardeşler Ezra Tuba Çetin'in geri dönüşümlü kumaşlarla tasarladıkları elbiseleri gördük. Her şey çok güzeldi. Çok büyük bir mutlulukla bu davete katıldım."

Işın Karaca: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi önderliğinde gerçekleşen yemekte, 'Sıfır Atık' projesinin önemi bizlerle tekrar tekrar paylaşıldı. Hem Türk kadınları olarak hem de birçoğumuz anne olarak yaşadığımız coğrafyayı ve dünyayı el birliği ile daha zararsız bir hale getirmemizin önemini anlattı. Elbirliği ile eğitim evde başlar felsefesine inanarak kadınların bu dünyayı kurtaracağını hep bir ağızdan destekleyeceğimizi seslendirdik."

Ece Erken: "Her zaman ki; gibi çok sıcak ve samimi bir havada gerçekleşti toplantı. Konuşulan konular çok önemliydi. İşin hanımlarda bittiğine dair çok güzel bir konuşma yaptı. Kadının önemini bir kez daha konuşmasında vurguladı. Hepimizin beynine kazınan sözleriyle etkiledi tüm kadınları. Geri dönüşümden bahsettik. Menü muhteşemdi. Sıfır şekerle yapılan tatlılar ikram edildi. Emine Hanım menü ile bizzat kendisi ilgilenmiş."

Ayşe Tolga: "Yemeklerimiz yüzde yüz dönüşüm projesi kapsamında mevsiminde üretilmiş ürünlerden hazırlanmıştı. Emine Erdoğan bizlere Sıfır Atık projesini geri dönüşüm projesini paylaştı. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir anne ve çevreci olarak Türkiye'nin çevresel temizliğine verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum."

Wilma Elles: "En başta Hanımefendi Emine Erdoğan ile birlikte ve sadece güçlü olan kadınlardan oluşan davette etkileyici bir 'Birlikte her şeyi yapabiliriz' hissi aldım! Özellikle yeni 'Sıfır Atık' reformları benim çok hoşuma gitti! İnanıyorum ki hepimiz yeni nesiller için aktif bir sorumluluk alırsak muhteşem bir gelecek bizi bekliyor."

ANLAMLI HEDİYE

Programa katılan davetlilere, Bakır İpeği'nden üretilmiş mendil dağıtıldı. 'Sıfır Atık' projesinin hatırası olan mendilin toprağa gömüldüğünde, doğaya ve canlılara zarar vermeden üç ay gibi kısa bir sürede çözünmeye başladığı ve serüvenine, dokusunda bulunan zeytin tohumları vasıtasıyla, barışın simgesi zeytin ağacı olarak devam edeceği bildirildi.

'BİLİNÇLENMEK GEREK'

Emel Sayın, Sıfır Atık konusuyla ilgili daha da bilinçlenmek gerektiğini belirterek, bunun çok hassas bir konu olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.