Çanakkale kahramanı belgesel oldu

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale Savaşları tarihinin bilinmeyen bir sayfasını aydınlatan, "Yusuf Kenan" belgeseli yurtdışı festivalleriyle görücüye çıkıyor. Türkiye'de ilk kez 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde yarın izleyicilerle buluşacak olan belgesel, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu'na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7. Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı konu ediniyor. Kirte'de 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasında geçen asırlık mektuplardan yola çıkılarak hazırlanan projenin yönetmeni Mesut Gengeç, "Yaptığı kahramanlıkla Seddülbahir savunmasının 32.5 saat sürmesini sağlayan, koskoca bir savaşın gidişatını değiştiren gizli bir kahraman o. Mezarı bile olmayan binlerce şehitten biri Yusuf Kenan. Eşine ve çocuklarına yazdığı o zarif mektuplar ister istemez insanı duygulandırıyor ve 'Bu vatan kolay kurulmadı' dedirtiyor" dedi. Projenin müziklerinde ise Yıldıray Gürgen imzası var. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 45 dakikalık belgesel yarın özel bir televizyon kanalında gösterildikten sonra festival yolculuğuna başlayacak.Çekimleri 5 farklı ilde yapılan belgeselde Yusuf Kenan'ı Barış Yurtsever, Zehra Hanım'ı ise Banu Günal canlandırdı.