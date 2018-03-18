Japon sanatçıdan ay yıldızlı kartal

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Japon kaligrafi sanatçısı (hattat) Sisyu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk bayrağındaki ay yıldızı kullanarak kartal kaligrafisine imza attı. Performansı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan, THY Genel Müdürü İlker Aycı, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Nadezha Neynsky ve Sabancı Holding CFO'su Barış Oran izledi. Gerçek adını, yaşını ve doğum yerini gizleyen Sisyu, "Tasarımıma, yüzyıllar önce Japonlar Türkleri kurtardıktan ve Türkler de Japonlara iyilikler yaptıktan sonra bu iyilik anlamına gelen sembolü eklemenin benim için ne kadar önemli olduğunu söylemek isterim. Geçmişte de olduğu gibi Türkiye ve Japonya kanatlarını açarak birlikte çok güzel bir gelecek kurabilirler" dedi.