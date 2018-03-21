Bahreynli sanatçı İstanbul’da

BUGÜN NELER OLDU

Bahreynli sanatçı Abbas Yousif'in eserleri 24 Mart'ta Bağımsız Sanat Vakfı Galerisi'nde SABAH gazetesinin ana medya sponsorluğunda sergilenecek. Resimlerini sadece metinlerin ve modern tekniklerin kullanılmasıyla değil, algısının ve mükemmeliyetinin tutarlılığıyla ortaya çıkaran Yousif, Arap hat sanatının tanıtılmasında büyük başarı sağladı. Arapça hat sanatıyla görsel bir şiir yarattı. Sanatçı, yazılı metni Amin Saleh, Qasim Haddad, Mahmood Darviş ve diğer Arap şairleriyle farklı şekillerde deneyimledi ve vizyonunu şiirsel metinlere yaklaşan, hayal gücü ve hayranlık kavramlarının ortaya çıkardığı uygulamaları kontrol eden grafik metinlerle özetledi.