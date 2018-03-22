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Türk-Japon dostluk rüzgârı

Eserlerinde Japon ‘Zen’ ruhunu simgeleyen kaligrafi sanatçısı Sisyu, ve ’de performansıyla beğeni topladı

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK ANKARA ALPASLAN KÖRÜKÇÜ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Türk-Japon dostluk rüzgârı

Büyükelçiliği'nin 'da düzenlediği Türk-Japon Gençlik Festivali'nde sahne alan Japon kaligrafi sanatçısı Sisyu performansıyla tam not aldı. ve Japonya arasında köklü bir bağ bulunduğunu söyleyen Japon sanatçı Sisyu, "İran-Irak savaşı sırasında 200 kadar Japon vatandaşının Türkler tarafından kurtarıldığını öğrendim. 11 Mat 2011'de gerçekleşen büyük Japonya depremi esnasında Japonya'da en uzun süre kalan, onlarca hayatı kurtaran ve yaralılara hızlı müdahaleyi gerçekleştiren heyetin Türk kurtarma ekibi olduğunu biliyorum. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen Ertuğrul faciasında Japonların Türklere yardım ettiğini tarih kitaplarından okudum. Japonca'da minnete karşılık vermek şeklinde bir söylem vardır ve yaptığınız bu yardımlardan ötürü minnet duyuyoruz" dedi. Sisyu, 'nde düzenlenen "Japon kültürü ve Japon kaligrafisi" konulu konferansa da katılıp canlı performans sergiledi.

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Türk-Japon dostluk rüzgârı
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