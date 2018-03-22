Türk-Japon dostluk rüzgârı

Japonya Büyükelçiliği'nin Ankara'da düzenlediği Türk-Japon Gençlik Festivali'nde sahne alan Japon kaligrafi sanatçısı Sisyu performansıyla tam not aldı. Türkiye ve Japonya arasında köklü bir bağ bulunduğunu söyleyen Japon sanatçı Sisyu, "İran-Irak savaşı sırasında 200 kadar Japon vatandaşının Türkler tarafından kurtarıldığını öğrendim. 11 Mat 2011'de gerçekleşen büyük Japonya depremi esnasında Japonya'da en uzun süre kalan, onlarca hayatı kurtaran ve yaralılara hızlı müdahaleyi gerçekleştiren heyetin Türk kurtarma ekibi olduğunu biliyorum. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen Ertuğrul faciasında Japonların Türklere yardım ettiğini tarih kitaplarından okudum. Japonca'da minnete karşılık vermek şeklinde bir söylem vardır ve yaptığınız bu yardımlardan ötürü minnet duyuyoruz" dedi. Sisyu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Japon kültürü ve Japon kaligrafisi" konulu konferansa da katılıp canlı performans sergiledi.

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