NetWork’ten sezona büyüleyici giriş

NetWork
İlkbahar / Yaz 2018 koleksiyonu bu yıl "buz" teması ile tanıtıldı. Estonya'nın kuzeyinde, yaklaşık 6 kilometrekarelik donmuş Klooga Gölü'nün ince buz yüzeyinde performans sergileyen buz dansçılarının yer aldığı kampanya, NetWork Stories serisinin üçüncüsü oldu. İlk hikayede dünyaca ünlü dikey dans ekibi BANDALOOP, tarihi Oakland City Hall binasının duvarlarında gösteri yaptı. Ardından highline sporcuları Levent Kanyonu'nda ince ip üzerinde yürüyerek, NetWork koleksiyonunu taşıdı. "On Ice" temalı üçüncü hikayede ise, dinamizm ve heyecan en üst seviyede; doğanın içinde, -13 derecede, 48 kişilik bir ekiple, saatlerce süren provanın ardından 12 saatlik çekimle koleksiyon tanıtıldı. Çekimlerde dünyaca ünlü fotoğrafçı ikili Hunter & Gatti'nin imzası bulunuyor.