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İşte bu hafta

Bu hafta arasında ödüllü filmler de yer alıyor. Merakla beklenen i sizin için listeledik. Hafta sonu keyifli vakit geçirmek istiyorsanız mutlaka bu hafta a girecek filmlere göz atmalısınız. Bu hafta vizyona girecek filmler arasında hem yerli hem yabancı filmler bulunuyor. Bu hafta vizyona girecek filmlerin özetleri ve fragmanlarına listemizden ulaşabilirsiniz. İşte bu hafta vizyona girecek filmler…

Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:16
İşte bu hafta vizyona girecek filmler

"READY PLAYER ONE"

Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği; Tye Sheridan, Olivia Cooke, Hannah John-Kamen, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg, Lena Waithe, Win Morisaki ve Philip Zhao'nun oynadığı "Ready Player One" izleyici ile buluşacak. Ernest Cline'ın aynı isimli romanından ya uyarlanan bilim kurgu türündeki film, yakın gelecekte revaçta olan sanal gerçeklik evreni "OASIS"teki büyük yarışmaya katılan bir gencin hikayesini odağına alıyor.

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İşte bu hafta vizyona girecek filmler
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