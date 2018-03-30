İşte bu hafta vizyona girecek filmler

"READY PLAYER ONE"

Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği; Tye Sheridan, Olivia Cooke, Hannah John-Kamen, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg, Lena Waithe, Win Morisaki ve Philip Zhao'nun oynadığı "Ready Player One" izleyici ile buluşacak. Ernest Cline'ın aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan bilim kurgu türündeki film, yakın gelecekte revaçta olan sanal gerçeklik evreni "OASIS"teki büyük yarışmaya katılan bir gencin hikayesini odağına alıyor.

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