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’un ilk tablolarından biri

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Giriş Tarihi: 30.3.2018
Van Gogh’un ilk tablolarından biri
Dünyaca ünlü Hollandalı sanatçı Vincent 'un kariyerinin ilk yıllarına ait "Ağları Tamir Eden Kadınlar" isimli tablosunun haziran ayında 'te açık artırmaya çıkacağı duyuruldu. 'da 20 yıl sonra satılacak ilk Van Gogh tablosu olacak eserin son olarak 5 milyon euroya satıldığı ancak sanat piyasasındaki genişleme ve fiyat artışları nedeniyle "Ağları Tamir Eden Kadınlar"ın bu kez çok daha yüksek bir fiyattan alıcı bulabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, tabloyu "Van Gogh'un kariyerinin başlangıcında yaptığı eserlerden biri" olarak değerlendiriyor.
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Van Gogh’un ilk tablolarından biri
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