Van Gogh’un ilk tablolarından biri

Dünyaca ünlü Hollandalı sanatçı Vincent Van Gogh
'un kariyerinin ilk yıllarına ait "Ağları Tamir Eden Kadınlar" isimli tablosunun haziran ayında Paris
'te açık artırmaya çıkacağı duyuruldu. Fransa
'da 20 yıl sonra satılacak ilk Van Gogh tablosu olacak eserin son olarak 5 milyon euroya satıldığı ancak sanat piyasasındaki genişleme ve fiyat artışları nedeniyle "Ağları Tamir Eden Kadınlar"ın bu kez çok daha yüksek bir fiyattan alıcı bulabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, tabloyu "Van Gogh'un kariyerinin başlangıcında yaptığı eserlerden biri" olarak değerlendiriyor.