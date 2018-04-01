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Ameliyattan sonra ‘ döndüm’ dedi

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Ameliyattan sonra ‘Geri döndüm’ dedi

SİNEMADA "Terminatör" filmiyle tanınan açık kalp ameliyatı geçirdi. Schwarzenegger'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Hollywood yıldızının operasyondan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi. Açıklamada, konjenital kalp defekti nedeniyle 1997'de yerleştirilen pulmoner valfı değiştirmek için yapılan operasyonun başarılı geçtiği bilgisine yer verildi. Oynadığı filmlerde sıkça kullandığı " döneceğim" repliğiyle bilinen Schwarzenegger'ın, operasyonun ardından hastanedeki ilk sözünün "Geri döndüm" olduğu kaydedildi.

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Ameliyattan sonra ‘Geri döndüm’ dedi
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