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’ye telif davası

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Erol Köse’ye telif davası

MÜZİK grubu Ayna, "Ölünce Sevemezsem Seni" şarkısının telif hakları için davalık oldu. Ayna'nın solistlerinden ile 6 yıl önce ölen 'in oğlu Ali Ozan Özeren, şarkı yüzünden yapımcı 'ye dava açtı. kayıtlarında eserin söz yazarı ve bestecisi olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse'nin adı geçiyordu. Davacılar, MESAM'daki kaydın silinmesini, ihtiyati tedbir kararı verilmesini, MESAM'ın davalıya ödeme yapmamasını, eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren'e ait olduğunun tespitini ve davalıya ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın tahsilini istedi.

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Erol Köse’ye telif davası
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