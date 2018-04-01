Erol Köse’ye telif davası

MÜZİK grubu Ayna, "Ölünce Sevemezsem Seni" şarkısının telif hakları için davalık oldu. Ayna'nın solistlerinden Erhan Güleryüz ile 6 yıl önce ölen Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, şarkı yüzünden yapımcı Erol Köse'ye dava açtı. MESAM kayıtlarında eserin söz yazarı ve bestecisi olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse'nin adı geçiyordu. Davacılar, MESAM'daki kaydın silinmesini, ihtiyati tedbir kararı verilmesini, MESAM'ın davalıya ödeme yapmamasını, eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren'e ait olduğunun tespitini ve davalıya ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın tahsilini istedi.

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