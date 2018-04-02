Cannes’dan Netflix filmlerine adaylık yasağı

Fransa
'da düzenlenen uluslararası Cannes Film Festivali'nde bundan böyle sadece Netflix
üzerinde gösterime giren filmler aday olamayacak. Geçen yıl Cannes Festivali
'nde ödül alan Okja de Bon Jooj-ho ile The Meyerowitz Stories isimli filmler sinemada hiç gösterime girmemesine rağmen aday olmuştu. Filmlerin sadece internet film ağı Netflix üzerinden gösterime girmesi büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Çok sayıda kişi sadece TV ekranlarından seyredilen filmin yarışmada yer almasından hoşnut olmamıştı. Cannes Festivali genel delegesinin açıklamasında Netflix'de oynayan filmlerin festivaldekilerden farklı bir modele sahip olduğunu ve festivale uygun olmadığını söyledi. Netflix filmlerine gelen yasağın ardından Cannes Festivali'nde kırmızı halı üstünde selfie çekilmesi ve gazetecilerin ön gösterimlere girmesi de yasaklandı.