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İşte Türkiye'deki ilk yarışması!

Pera Müzik Festivalleri kapsamında yapılan 1. Uluslararası Pera yarışması yapıldı.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:25
İşte Türkiye'deki ilk perküsyon yarışması!

Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen yarışmanın Jürisi, dünyaca ünlü Perküsyan ustası David Friedman'nın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Can Kıyıcı, Borusan Filarmoni ve İstanbil Devlet Senfoni Orkestrasından Müşfik Uzun, ve Trakyo Üniversitesi Devlet Konservatuvar'ndan Oğuzhan Oğuz.

Çocuk topluluk, Yetişkin Topluluk ve Solo dallarına yapılan yarışmaya çok sayıda yarışmacı katıldı.

Özellikle kültür merkezlerinin topluluklarının yarıştığı programa belediyesi bünyesinde kurulan Küçükçekmece Orkestrası damga vurdu. Şef Engin Gürkey yönetiminde Mert Demirci tarafından çalıştırılan ekip Latin, Ritimce, Türk Perküsyon grupları ile birinci oldu.

Festivalde yarışmaya katılan Çocuk grupları Jüri Kararıyla teşvik için birinci ilan edildi.

PERA ULUSLARARASI PERKÜSYON YARIŞMASI SONUÇLARI

Çocuk Topluluk

Sulukule Sanat Akademisi Ritimce Çocuk Perküsyon Topluluğu,

Küçükçekmece Müzik Akademisi Ritimce Çocuk Perküsyon Topluluğu,

Küçükçekmece Müzik Akademisi Akademik Perküsyon Topluluğu,

Kartal BelediyesiSanat Akademisi Çocuk Perküsyon Topluluğu,

Gürkey Perküsyon AtölyesiÇocuk Perküsyon Topluluğu

Yetişkin topluluk

Küçükçekmece Ritimce – Latin – Türk ları

Üsküdar Amerikan Lisesi perküsyon Topluluğu

Gürkey Perküsyon Atölyesi Perküsyon Topluluğu.

Solo 12-15 Yas

1. Beste Gürkey

2. Teoman Şentürk

3. Erkin can

Solo 16-19 Yaş

Doğa Berk Oktay

Bestem Menokan

Teorem Berkay Aksu

Solo 20 Yaş ve Üstü

Kaan Soysal

Can Demir

Berk Öner

Akın Duman (mansiyon)

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İşte Türkiye'deki ilk perküsyon yarışması!
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