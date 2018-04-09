İşte Türkiye'deki ilk perküsyon yarışması!

Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen yarışmanın Jürisi, dünyaca ünlü Perküsyan ustası David Friedman'nın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Can Kıyıcı, Borusan Filarmoni ve İstanbil Devlet Senfoni Orkestrasından Müşfik Uzun, ve Trakyo Üniversitesi Devlet Konservatuvar'ndan Oğuzhan Oğuz.
Çocuk topluluk, Yetişkin Topluluk ve Solo dallarına yapılan yarışmaya çok sayıda yarışmacı katıldı.
Özellikle kültür merkezlerinin topluluklarının yarıştığı programa Küçükçekmece belediyesi bünyesinde kurulan Küçükçekmece Perküsyon Orkestrası damga vurdu. Şef Engin Gürkey yönetiminde Mert Demirci tarafından çalıştırılan ekip Latin, Ritimce, Türk Perküsyon grupları ile birinci oldu.
Festivalde yarışmaya katılan Çocuk grupları Jüri Kararıyla teşvik için birinci ilan edildi.
PERA ULUSLARARASI PERKÜSYON YARIŞMASI SONUÇLARI
Çocuk Topluluk
Sulukule Sanat Akademisi Ritimce Çocuk Perküsyon Topluluğu,
Küçükçekmece Müzik Akademisi Ritimce Çocuk Perküsyon Topluluğu,
Küçükçekmece Müzik Akademisi Akademik Perküsyon Topluluğu,
Kartal BelediyesiSanat Akademisi Çocuk Perküsyon Topluluğu,
Gürkey Perküsyon AtölyesiÇocuk Perküsyon Topluluğu
Yetişkin topluluk
Küçükçekmece Ritimce – Latin – Türk Perküsyon Toplulukları
Üsküdar Amerikan Lisesi perküsyon Topluluğu
Gürkey Perküsyon Atölyesi Perküsyon Topluluğu.
Solo 12-15 Yas
1. Beste Gürkey
2. Teoman Şentürk
3. Erkin can
Solo 16-19 Yaş
Doğa Berk Oktay
Bestem Menokan
Teorem Berkay Aksu
Solo 20 Yaş ve Üstü
Kaan Soysal
Can Demir
Berk Öner
Akın Duman (mansiyon)