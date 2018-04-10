Perküsyon Orkestrasından üç dalda birincilik!

Şef Engin Gürkey'in yönetiminde Mert Demirci tarafından çalıştırılan Küçükçekmece Müzik Akademisi Perküsyon Orkestrası yarışmaya Latin, Ritimce ve Türk Perküsyon Grupları ile katıldı.

Küçükçekmece Müzik Akademisi Orkestrası gösterdiği üstün performansla birinciliği paylaştı. Yarışmada ikinciliği Üsküdar Amerikan Koleji alırken, üçüncülüğü ise Gürkey Perküsyon Akademisi elde etti.



ÇEŞİTLİ GRUPLAR YARIŞTI

Küçükçekmece Müzik Akademisi Perküsyon Orkestrasından Şennur Onay Pulatkan'da davul performansıyla juri özel mansiyon ödülüne layık görüldü.

7-8 Mart 2018 tarihleri arasında Pera Güzel Sanatlar Akademisinde düzenlenen festivalde çeşitli gruplar yarıştı.

7-8 Mart 2018 tarihleri arasında Pera Güzel Sanatlar Akademisinde düzenlenen yarışmanın Jürisi, dünyaca ünlü Perküsyan ustası David Friedman'nın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Can Kıyıcı, Borusan Filarmoni ve İstanbil Devlet Senfoni Orkestrasından Müşfik Uzun, ve Trakyo Üniversitesi Devlet Konservatuvar'ndan Oğuzhan Oğuz.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ İLK PERKÜSYON YARIŞMASI!