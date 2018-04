‘Romeo ve Juliet’ 7 dalda Afife adayı

Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl 22'nci kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen'in ev sahipliğinde önceki gün İstanbul'daki Four Seasons Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün Yücel Erten'e, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nün ise "Yuva" isimli oyunuyla Sami Berat Marçalı'ya verilmesini kararlaştırdı. Haldun Dormen Özel Ödülü'nü "Bir Baba Hamlet" oyunu kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nü tiyatroya yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle Tijen Par aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Romeo ve Juliet'in 7 dalda adaylık kazandığı Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 11 ana, 4 özel kategoride verilecek ödüller 14 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Törenin sunuculuğunu tiyatro sahnelerinin sevilen oyuncuları Ece Dizdar ve Engin Hepileri üstlenecek.

188 YENİ OYUN

Jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün yaptığı konuşmada 2017-2018 sezonunda 188 yeni oyun sahnelendiğini ve 33 jüri üyesinin yaklaşık 10 bin değerlendirme yaptığını 20 binden fazla kez de oylama yaptıklarını açıkladı.