Hafta sonu Edirne'ye gitmek için 10 neden

Hafta sonu nereye gitsem diye düşünüyorsanız mutlaka Edirne'ye uğramalısınız. Tarih kokan sokakları, lezzet durakları, tarih ve kültür varlıkları, keşfedilmemiş doğası, kent ve insan dokusu ile gönüllere taht kuran Edirne'ye gitmeniz için 10 nedeni sizler için derledik. İşte Edirne'ye gitmek için 10 neden...
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:51
Hazır havalar düzelmişken bu hafta sonu rotanızı Edirne'ye doğru çevirebilirsiniz. Edirne hep tarihi güzellikleri hem damak zevkine düşkünler için birbirinden lezzetli yemekleriyle herkesin gönlüne taht kuruyor.