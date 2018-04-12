Orhan Veli Kanık 104. yaş gününde Google'ın Anasayfa görseli oldu! - Orhan Veli kimdir?

Bugün, Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Garip Akımı'nın kurucusu Orhan Veli Kanık'ın 104 yaş günü. Orhan Veli'nin yaş günü sebebiyle internet arama motoru Google, 'doodle' olarak adlandırılan ve özel günlerde değişen görselini Orhan Veli Kanık'ın doğum yıl dönümü için değiştirdi.

İşte Google'ın anasayfa görseli için konu aldığı Orhan Veli İstanbul'u Dinliyorum şiiri:

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Başımda eski alemlerin sarhoşluğu

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;

Dinmiş lodosların uğultusu içinde

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir yosma geçiyor kaldırımdan;

Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.

Birşey düşüyor elinden yere;

Bir gül olmalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;

Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum;

Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum;

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından

Kalbinin vuruşundan anlıyorum;

İstanbul'u dinliyorum.

ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?

Orhan Veli Kanık, toplumda daha çok Orhan Veli olarak bilinen bir Türk şairdir. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli, Türk edebiyatındaki eski şiir yapısını temelinden değiştirmeyi hedefleyerek sokaktaki insanın söyleyişini şiir diline taşıdı. Şair otuz altı yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok eser sığdırdı.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google'ın ana arama sayfasında tatilleri, etkinlikleri, başarıları ve insanları anlatan özel, geçici bir görseldir. Orhan Veli Kanık'ın 104. yaş günü sebebiyle 13 nisan 2018 tarihli görselini Orhan Veli Kanık'ın "İstanbul'da Boğaziçinde Bir Garip Orhan Veli'yim" şiirini konu alarak hazırladı.